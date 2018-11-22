An itibariyle altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları, güne 210 lira seviyesinde başlamasının ardından öğle saatlerine doğru düşüş eğilimine geçti. Gram altın fiyatlarındaki bu yansıma, çeyrek ve yarım altın fiyatlarına da yansıdı. Peki, 22 Kasım Perşembe günün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, piyasalardan alınan son bilgilere göre anlık altın fiyatları hakkında bazı bilgiler
Altın fiyatlarının bugünkü değerinin ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz gün değer kaybeden altın fiyatlarının ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatlarının şu anki satış fiyatı internette en çok aranan konular arasında. Peki altın piyasasında son durum nedir?
Altın fiyatları bugün 209 liralık satış fiyatı ile dikkat çekerken, çeyrek altın fiyatları da düne göre değişkenlik gösteriyor.
Çeyrek altının satış fiyatı bugün 346 liradan işlem görürken, 339 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı, 1412 liradan satılırken, 1398 liradan bozduruluyor.
Yarım altın satış fiyatları ise 693 lira olurken, yarım altın bozdurmak isteyenler 679 liradan değer buluyor..
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