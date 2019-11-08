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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
08.11.2019 - 08:54, Son Güncelleme:

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 8 Kasım gram ve çeyrek altın fiyatı

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Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 8 Kasım gram ve çeyrek altın fiyatı
Altının gram fiyatı bugün 272 lira seviyesinde işlem görüyor. Bu fiyatların ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının ne kadar olduğu merak ediliyor.

Altın fiyatlarına ilgi haftanın ilk işlem gününde olduğu gibi son işlem gününde de devam ediyor. Gram ve çeyrek altın yatırımlarını en doğru şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar an be an altın fiyatlarını takip ediyor. Peki, gram ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte 8 Kasım tarihli altın fiyatları ve altın piyasasında son durum

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin olumu haber akışının altının ons fiyatındaki geri çekilmede etkili olduğunu, azalan jeopolitik risklerin de bu harekete destek verdiğini söylemişti. Peki, gram ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın kaç TL? 8 Kasım tarihli altın fiyatlarını derledik:

Altının gram fiyatı yeni günün ilk dakikalarında 271 lira seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek altının satış fiyatı 448 liradan satılırken, 439 liradan geri alınıyor.

Yarım altının satış fiyatı 897 liradan işlem görürken, 875 liradan geri alınıyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 1845 liradan satılırken, 1818 liradan geri alınıyor.

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ALTIN FİYATLARI DÜNKÜ KAPANIŞTA NE KADARDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,61 azalışla 274,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 447 lira, Cumhuriyet altını 1.829,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,61 düşüşle 274,50 liradan işlem gördü.

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