Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 8 Kasım gram ve çeyrek altın fiyatı
Altın fiyatlarına ilgi haftanın ilk işlem gününde olduğu gibi son işlem gününde de devam ediyor. Gram ve çeyrek altın yatırımlarını en doğru şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar an be an altın fiyatlarını takip ediyor. Peki, gram ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte 8 Kasım tarihli altın fiyatları ve altın piyasasında son durum
Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin olumu haber akışının altının ons fiyatındaki geri çekilmede etkili olduğunu, azalan jeopolitik risklerin de bu harekete destek verdiğini söylemişti. Peki, gram ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın kaç TL? 8 Kasım tarihli altın fiyatlarını derledik:
Altının gram fiyatı yeni günün ilk dakikalarında 271 lira seviyesinde işlem görüyor.
Çeyrek altının satış fiyatı 448 liradan satılırken, 439 liradan geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 897 liradan işlem görürken, 875 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1845 liradan satılırken, 1818 liradan geri alınıyor.
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ALTIN FİYATLARI DÜNKÜ KAPANIŞTA NE KADARDI?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,61 azalışla 274,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 447 lira, Cumhuriyet altını 1.829,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,61 düşüşle 274,50 liradan işlem gördü.
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