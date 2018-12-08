Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? (8 Aralık çeyrek altın fiyatı)
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusu vatandaşların internette en çok aradığı konular arasındaki yerini alırken, çeyrek altın ve gram altın fiyatları aranan diğer konulardan.. Altın fiyatları şu saatlerde 212 liradan işlem görürken bu değerin ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları da bir birim değişti. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı 212 liradan işlem görürken çeyrek altın fiyatları 346 liradan satılıp, 338 liradan geri alınıyor.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 195 lira olurken, 191 liradan bozduruluyor.
Yarım altın fiyatları 692 liradan işlem görürken, 674 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı ise 1434 lira olurken, 1413 liradan bozduruluyor
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