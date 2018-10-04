4 Ekim çeyrek altın fiyatı | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri4 Ekim çeyrek altın fiyatı | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
GeriEkonomi 4 Ekim çeyrek altın fiyatı | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
04.10.2018 - 10:10, Son Güncelleme:

4 Ekim çeyrek altın fiyatı | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
4 Ekim çeyrek altın fiyatı | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Son günlerde dalgalı bir grafik seyreden altın fiyatları, yeni günün en çok merak edilen konularından oldu. Altın fiyatlarının bugün kaç liradan işlem gördüğünü sorgulayan vatandaşlar, özellikle çeyrek altın ve altının gram fiyatına yönelik bilgi almak istiyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatlarının 4 Ekim'de güne nasıl başladığı ve piyasalardaki son durum yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatlarının güncel seyri konusunda fikir sahibi olmak adına altın fiyatı araştırmaları yoğunlaştı. İşte, piyasalardan 4 Ekim güncel altın fiyatları...

Dün, dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 236 lira seviyesini test eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 primle 232,7 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 234,2 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 381 lira, Cumhuriyet altını da 1.560 liradan satılıyor.  Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,11 primle 1.198,30 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda doların değer kazanmasının altının ons fiyatındaki yükselişleri sınırladığını kaydetti.  Ons altının 1.207 doların altında kaldığı sürece yükselmesinin zor olduğunu ifade eden Memiş, yarın ABD'de açıklanacak istihdam raporuna kadar 1.187-1.207 dolar bandında işlem göreceğini söyledi. Memiş, yurt içi piyasalarda dolar kurunun 6 lira seviyesinin altına sarkmasının, gram altında düşüşlere neden olacağını belirterek, teknik açıdan gram altında 229 liranın destek, 236 liranın ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kiracılar dikkat! Herkes merak ediyordu, kiralar ne kadar artacak

Facebook 50 milyon kişinin verilerini çaldırdı!

Askeri alan ve polis okulu arsası satışta

Ve taslak hazırlandı! Memura ek gösterge müjdesi…