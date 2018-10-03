Enflasyon sonrası altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek ve gram altında son durum
Eylül ayında enflasyon yüzde 6.30 olarak gerçekleşti, yıllık enflasyon ise yüzde 24.52 oldu, gözler bir kez daha altın fiyatlarına çevrildi. Uzmanlar, bu hafta altının ons fiyatının 1.182-1.197 dolar aralığında, altının gram fiyatında ise işlemlerin 225-245 lira aralığında seyredeceğini dile getirmişti. Peki, enflasyon sonrası altın fiyatları ne kadar oldu?
Vatandaşların yatırım aracı olarak öncelikli tercihi olan altınının güncel fiyatları ilgi görmeye devam ediyor. İç ve dış politikadan doğrudan etkilenen altın fiyatları gün içerisinde hareketlilik gösteriyor. Gram altın gün kapanışı 231,5 liradan tamamlamıştı. Peki, altın fiyatları yeni güne nasıl başladı? Çeyrek altın fiyatı düştü mü? İşte 3 Ekim gram ve çeyrek altın fiyatı
Altının gram fiyatı, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 1126 itibarıyla önceki kapanışın üzerinde 233 liradan, çeyrek altın 380 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 379 lira, Cumhuriyet altını da 1.550 liradan satılıyor.
ALTIN FİYATLARI DÜN NE KADARDI?
Dün, dolar kuru ve ons altındaki yükselişlerin etkisiyle pozitif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,9 primle 231,5 liradan tamamladı.
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Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.203,5 dolardan işlem görüyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, İtalya bütçesine yönelik eleştirilerin artmasının yatırımcıları İtalya tahvillerinden uzaklaştırdığını ve güvenilir liman olarak altını tercih etmelerine neden olduğunu söyledi.
Altının ons fiyatının 1.200 dolar seviyesinin altında kalıcı olmadığına işaret eden Memiş,"Küresel piyasalarda İtalya endişesi devam ederse altının ons fiyatı, bu haftayı 1.200 dolar seviyesinin üzerinde tamamlayabilir." dedi.
Memiş, ons altında yükselişlerin devam etmesi için 1.207 doların kritik direnç seviyesi olduğunu belirterek, 1.187 doların ise destek seviyesi olduğunu dile getirdi.
Yurt içi piyasalarda dolar kuru ile altının ons fiyatında yaşanan yükselişlerin, gram altının toparlanmasına neden olduğunu ifade eden Memiş, teknik olarak altının gram fiyatında 227-237 lira aralığını takip edeceklerini söyledi.
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