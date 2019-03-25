Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Mart altın alış-satış fiyatı
Yatırım tercihini altından yana kullanan vatandaşlar, altın fiyatlarının güncel durumunu merak ediyor. Geride bıraktığımız hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Mart altın alış-satış fiyatı
25 Mart tarihli altın fiyatlarını derledik:
Gram altın fiyatları bugün 240 lira seviyesinde satılıyor. Çeyrek altın fiyatları ise 387,41 liradan satılırken, 378,22 liradan geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 776 liradan işlem görürken, 756 liradan bozduruluyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı ise 1595 liradan satılırken, 1571 liradan geri alınıyor.
PİYASALARDA GEÇEN HAFTA
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,57'lik artışla 237,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,52'lik kazançla bin 586 liraya yükseldi.
Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 2,78'lik artışla 5,6210 liraya çıkarken, avronun satış fiyatı da yüzde 2,35'lik yükselişle 6,3530 lira oldu.
Geçen hafta 7,2690 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,95'lik primle 7,4110 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 3,48 değer kazanarak 5,6530 liradan alıcı buldu.
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