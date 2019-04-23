Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 23 Nisan gram ve çeyrek altın fiyatları
Cuma günü dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarına paralel pozitif bir seyir izleyen gram altın, yeni haftaya yükselişle başladı. Uzmanlar, altının gram fiyatında 237-241 lira aralığında işlem gerçekleştirilmesini beklediklerini söyledi. Peki gram ve çeyrek altın en son ne kadar oldu?
Gram altın 239,10 lira, çeyrek altın 390 lira ve Cumhuriyet altını 1.608 liradan işlem görüyor.
Uzmanlar, altının ons fiyatının yatay, yurt içi piyasalarda ise gram altının yükseliş isteğinde haftayı tamamlamasını beklediklerini ifade ederek, "ABD’de açıklanacak olan büyüme verisi altının ons fiyatında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı da altının gram fiyatında dalgalanmaya neden olabilir." dedi.
Ons altında yükselişlerin görülmesi için 1.305 doların yukarı yönlü kırılması gerektiğini belirten uzmanlar, teknik açıdan ons altında 1.275 doların destek, 1.282 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.
ALTIN FİYATLARI DÜN NE KADARDI?
İstanbul Kapalıçarşı'da 239 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 239,20 liradan, bin 575 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 596 liradan, 218 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 222 liradan, bin 539 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 559 liradan, 769 liradan alınan Yarım Ziynet 779 liradan ve 385 liradan alınan Çeyrek Ziynet 390 liradan satıldı.
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