Altın fiyatları (gram ve çeyrek altın) ne kadar oldu? Altın fiyatların son durum
Altın fiyatları arama motorlarının en çok araştırılan konularından biri olmaya devam ediyor. Hem yatırımlarını akıllıca değerlendirmek isteyen hem de çeşitli organizasyonlara katılacak olan vatandaşlar sık sık 'altın fiyatları ne kadar oldu?' sorusuna yanıt arıyor. Uzmanlarsa hem altının günlük durumu hem de hafta bazında altın piyasası değerlendirmesinde bulunuyor. İşte, güncel altın fiyatları ve uzmanların öngörüleri
Dolar kuru ve iç-dış politikadan doğrudan etkilenen altın fiyatları haftanın son işlem gününde hareketliliğini sürdürüyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 222,7 lira seviyelerinde dengelendi. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte, yatırım adımlarını doğru bir şekilde atmak isteyenler için güncel altın fiyatları
Dün, dolar kuru ve ons altındaki değer kazançlarının etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışına göre yüzde 1,21 primle 222 liradan tamamladı. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatı yeni güne nasıl başladı? Altın fiyatları haftanın son işlem gününde düştü mü? İşte, altın fiyatlarında son durum ve uzmanların altın piyasasına dair görüşleri
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Altının gram fiyatı, bugüne yatay başlamasının ardından saat 11.44 tibarıyla önceki kapanışın hemen altında 222 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 357 lira, Cumhuriyet altını da 1.470 liradan satılıyor.
UZMANLARIN ALTIN PİYASASI DEĞERLENDİRMESİ
Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,23 artışla 1.228,14 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatlarındaki anlık değişimleri yorumlayan uzmanlar, gram altının bu hafta dolar kurunda yaşanan sert düşüşlerden olumsuz etkilenerek 9 haftanın en düşük seviyesi olan 216,9 liraya kadar gerilediğini, dün ise gelen tepki alımlarıyla yükseldiğini söyledi.
Yurt içi piyasalarda geçen hafta başlayan iyimserliğin bu hafta da devam ettiğini ifade eden uzmanlar, teknik açıdan gram altında 220 liranın destek, 227 liranın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Memiş, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta yayımlanan toplantı tutanaklarında faiz artırımına ilişkin beklentileri yükseltmesi sonrası ABD tahvil faizlerinin yükseldiğini belirterek, "Tutanaklardan sonra altının ons fiyatında geri çekilmeler gördük. Ancak Çin borsasında satışların devam etmesi, İtalyan tahvillerinden kaçışların hızlanması gibi nedenler tekrar altın talebinin artmasına neden oldu." değerlendirmesinde bulundu.
Yatırımcıların güvenilir liman olarak altına yöneldiğini ifade eden uzmanlar, teknik açıdan ons altında 1.225 doların destek, 1.235 doların ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.
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