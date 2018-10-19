Altın fiyatları (gram ve çeyrek altın) ne kadar oldu? Altın fiyatların son durum

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
19.10.2018 - 10:42, Son Güncelleme:

Altın fiyatları (gram ve çeyrek altın) ne kadar oldu? Altın fiyatların son durum

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Altın fiyatları (gram ve çeyrek altın) ne kadar oldu? Altın fiyatların son durum

Altın fiyatları arama motorlarının en çok araştırılan konularından biri olmaya devam ediyor. Hem yatırımlarını akıllıca değerlendirmek isteyen hem de çeşitli organizasyonlara katılacak olan vatandaşlar sık sık 'altın fiyatları ne kadar oldu?' sorusuna yanıt arıyor. Uzmanlarsa hem altının günlük durumu hem de hafta bazında altın piyasası değerlendirmesinde bulunuyor. İşte, güncel altın fiyatları ve uzmanların öngörüleri

Dolar kuru ve iç-dış politikadan doğrudan etkilenen altın fiyatları haftanın son işlem gününde hareketliliğini sürdürüyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 222,7 lira seviyelerinde dengelendi. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte, yatırım adımlarını doğru bir şekilde atmak isteyenler için güncel altın fiyatları

Dün, dolar kuru ve ons altındaki değer kazançlarının etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışına göre yüzde 1,21 primle 222 liradan tamamladı. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatı yeni güne nasıl başladı? Altın fiyatları haftanın son işlem gününde düştü mü? İşte, altın fiyatlarında son durum ve uzmanların altın piyasasına dair görüşleri

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının gram fiyatı, bugüne yatay başlamasının ardından saat 11.44 tibarıyla önceki kapanışın hemen altında 222 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 357 lira, Cumhuriyet altını da 1.470 liradan satılıyor.

UZMANLARIN ALTIN PİYASASI DEĞERLENDİRMESİ

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,23 artışla 1.228,14 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatlarındaki anlık değişimleri yorumlayan uzmanlar, gram altının bu hafta dolar kurunda yaşanan sert düşüşlerden olumsuz etkilenerek 9 haftanın en düşük seviyesi olan 216,9 liraya kadar gerilediğini, dün ise gelen tepki alımlarıyla yükseldiğini söyledi.

Yurt içi piyasalarda geçen hafta başlayan iyimserliğin bu hafta da devam ettiğini ifade eden uzmanlar, teknik açıdan gram altında 220 liranın destek, 227 liranın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Memiş, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta yayımlanan toplantı tutanaklarında faiz artırımına ilişkin beklentileri yükseltmesi sonrası ABD tahvil faizlerinin yükseldiğini belirterek, "Tutanaklardan sonra altının ons fiyatında geri çekilmeler gördük. Ancak Çin borsasında satışların devam etmesi, İtalyan tahvillerinden kaçışların hızlanması gibi nedenler tekrar altın talebinin artmasına neden oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Yatırımcıların güvenilir liman olarak altına yöneldiğini ifade eden uzmanlar, teknik açıdan ons altında 1.225 doların destek, 1.235 doların ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

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