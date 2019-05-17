Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 17 Mayıs gram ve çeyrek altın fiyatı
Altın fiyatlarına ilgi son işlem gününde de devam ediyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı öğlen saatlerinde 250,70 lira olmuştu. Peki, gram ve çeyrek altın en son ne kadar oldu? İşte 17 Mayıs tarihli altın fiyatları
Altının gram fiyatı, bugüne dolar kuruna paralel yükselişle başlamasının ardından saat 15.21 itibarıyla 250,57 lira oldu. 399,61 TL'den alınan çeyrek altın 408,68 TL, cumhuriyet altını ise bin 680 TL oldu.
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Uzmanlar, küresel piyasaların merkezinde olan ticaret savaşlarının altının ons fiyatında önemli bir etken olmaya devam ettiğini belirtti.
Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de öncü göstergeler endeksi ve Michigan tüketici güven endeksi ile Euro Bölgesi enflasyon verilerinin takip edileceğini bildiren uzmanlar, altının gram fiyatında 257 lira seviyesinin önemli direnç, 249 liranın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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