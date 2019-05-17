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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
17.05.2019 - 15:22, Son Güncelleme:

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 17 Mayıs gram ve çeyrek altın fiyatı

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Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 17 Mayıs gram ve çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatlarına ilgi son işlem gününde de devam ediyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı öğlen saatlerinde 250,70 lira olmuştu. Peki, gram ve çeyrek altın en son ne kadar oldu? İşte 17 Mayıs tarihli altın fiyatları

Altının gram fiyatı, bugüne dolar kuruna paralel yükselişle başlamasının ardından saat 15.21 itibarıyla 250,57 lira oldu. 399,61 TL'den alınan çeyrek altın 408,68 TL, cumhuriyet altını ise bin 680 TL oldu.

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Uzmanlar, küresel piyasaların merkezinde olan ticaret savaşlarının altının ons fiyatında önemli bir etken olmaya devam ettiğini belirtti.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de öncü göstergeler endeksi ve Michigan tüketici güven endeksi ile Euro Bölgesi enflasyon verilerinin takip edileceğini bildiren uzmanlar, altının gram fiyatında 257 lira seviyesinin önemli direnç, 249 liranın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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