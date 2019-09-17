Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 17 Eylül altın fiyatları ve yatırım altınlarında güncel fiyatlar
Altın fiyatlarındaki dalgalı grafik özellikle altın yatırımı yapmak isteyenlerin dikkatini çekiyor. Sürekli değer kazanan altının gram fiyatı ile birlikte yatırım altınlarının da fiyatı artış gösteriyor. Peki altının gram fiyatındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın piyasasındaki son durum
Altının gram fiyatı 276 liradan işlem görürken, bu fiyatların ardından çeyrek altın fiyatları da artış gösterdi. İşte altın piyasasındaki son değerin ardından çeyrek altın ve yatırım altın fiyatları..
Çeyrek altın: Alış-440 - Satış: 450
Yarım altın: Alış-877 - Satış: 900
Cumhuriyet altını: Alış-1825 - Satış 1852
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 253 lira seviyesinde işlem görürken, bilezik bozdurmak isteyenler 251 liradan değer buluyor.
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