Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 14 Temmuz gram ve çeyrek altın fiyatı
Altın fiyatlarına yönelik araştırmalar hafta sonunda da devam ediyor. Hafta içerisinde dolar/TL'nin tarihi zirvesini görmesinin etkisiyle son bir ayın en yüksek seviyesi 198,8 lirayı gören gram altın, dün 193-195 TL arasında seyrediyor. Peki, altın fiyatları en son ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatında son durum!
Altının gram fiyatı, son bir ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından 13 Temmuz Cuma sabahına düşüşle başladı. 14 Temmuz tarihli gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları şu şekilde; Gram altın fiyatları bugün 194 lira bandında ilerliyor. 14 Temmuz Cumartesi günü gram altın 193,88 liradan alınırken 194,02 liradan satılıyor. Çeyrek altın 308,96 lira alınırken 316,21 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1.268,00 liradan alınıp 1.283,00 liradan satılıyor.
ALTIN FİYATLARI DÜN NE KADARDI?
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,38 artarak 193,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,44 yükselişle 1.293,00 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 303,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 317,00 liraya yükseldi.
Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 8,95 düşüş kaydetti - Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 4,38, dolar/TL ise yüzde 5,48 değer kazandı Haftalık bazda Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 8,95 kaybettirirken, dolar yüzde 5,48, altın yüzde 4,38 değer kazandı.
BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 100.807,80, en düşük ise 88.168,89 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 8,95'lik azalışla 89.897,67 puandan tamamladı. Bu hafta ABD doları yüzde 5,48 değer kazanarak 4,8330 liraya, avro da yüzde 4,45'lik yükselişle 5,6310 liraya çıktı.
Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,17 değer kaybederken, yatırım fonları yüzde 0,07 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 3,01 ile kıymetli madenler fonları oldu.
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