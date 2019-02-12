Altın fiyatları günün kapanışında ne kadar oldu? 12 Şubat çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatları günün kapanışıyla birlikte birçok yatırımcı tarafından sorgulanmaya başladı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,41 artışla 221,90 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 362,00 lira, Cumhuriyet altını 1.482,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,41 yükselişle 221,90 liradan işlem gördü.
Altın fiyatlarındaki son durum için araştırmalar erken saatlerden itibaren başladı. Hem altın yatırımlarını şekillendirmek isteyen hem de düğün-nişan gibi özel organizasyonlara katılacak olanlar, gram ve çeyrek altının ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dünü yüzde 0,41 azalışla 221,00 liradan tamamlamıştı. 12 Şubat 2019 sabahında gram altın güne 222 liradan başladı. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte, altın fiyatlarında son durum
222, 29 liradan alınan gram altın 222,34 liradan satışa sunuluyor.
Çeyrek altın satış fiyatı 363,38 liradan satılırken, 355,37 liradan geri alınıyor.
Yarım altın fiyatı 726,76 liradan işlem görürken, 708,51 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altınının satış fiyatı 1495 lira olurken, 1473 liradan geri alınıyor.
ALTIN FİYATLARINI ANLIK TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN
Yorumları Göster
Yorumları Gizle