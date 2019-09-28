Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 gram altın kaç TL ediyor?
Altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu hem hediyelik olarak altın tercih edenlerin hem de yatırım olarak altın almak isteyenlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte altın piyasasında son durum ve altın fiyatlarının bugünkü değeri
Altının fiyatlarında bugün 1 gram altının satış fiyatı 273 liradan işlem görürken, bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının fiyatları de değişti. Peki çeyrek altın ve diğer altın türleri 28 Eylül'de ne kadar oldu?
Çeyrek altının satış fiyatı 444 lira olurken, 434 liradan geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 889 lira, alış fiyatı ise 866 liradan işlem görüyor
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1826 liradan satılırken, 1799 liradan geri alınıyor.
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