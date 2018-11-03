Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte hafta sonu çeyrek altın ve gram altın fiyatı
Altın fiyatları bugünün en çok aranan konuları arasındaki yerini alırken, geçtiğimiz gün kapanışla birlikte gerileyen altın fiyatları değer kaybetti. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları bugün 214 liradan işlem görürken, bu fiyatların ardından çeyrek altın fiyatları da geriledi.
Çeyrek altın fiyatları bugün 352 liradan işlem görürken, 344 liradan geri alınıyor.
Yarım altın 704 liradan satılırken, 685 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının bugünkü değeri 1458 lira olurken, 1436 liradan geri alınıyor.
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