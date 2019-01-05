Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte çeyrek altın ve gram altında son durum
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusu vatandaşlar tarafından internette aranan konular arasındaki yerini alırken altının değeri düne göre bir birim değer kaybetti. Hem yatırım amacıyla hem de hediyelik olarak tercih edilen gram altın ve çeyrek altının fiyatları ise altın türleri arasında en çok takip edilen ürün olarak dikkat çekiyor.
Altının gram fiyatı bugün 220 lira seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın fiyatları bu değerin ardından 365 lira seviyesinde işlem görüyor.
Çeyrek altının alış fiyatı ise 357 lira civarında. Yarım altın satış fiyatı 731 lira olurken, bozdurma fiyatı 713 lira.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1.507 civarında işlem görürken, alış fiyatı 1.483 lira seviyesinde.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle