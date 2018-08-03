Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte çeyrek altın ve gram altında son durum
Altın fiyatları bugün vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altının gram fiyatındaki inişli çıkışlı grafiğin ardından altın fiyatları ne kadar sorusu merakla takip ediliyor. Altının değer kazanmasının ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum
Altının gram fiyatı bugün 197 lira seviyesinde işlem görürken çeyrek altın ve gram altın bu değerin ardından artış gösterdi.
Çeyrek altın fiyatları 322 lira seviyesinde satılırken, 315 lira seviyesinde geri bozduruluyor.
Cumhuriyet altını 1323 liradan satılırken, 1310 lira seviyesinde geri bozduruluyor.
22 ayar bileziğin satış fiyatı 181 lira değerinde iken 197 liradan bozduruluyor.
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