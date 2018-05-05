Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte çeyrek altın ve gram altında son durum
Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu özellikle düğün döneminin başlamasıyla birlikte artarak devam ediyor. Hem hediyelik olarak hem de yatırım amacıyla satın alınan çeyrek altın ve gram altında dünkü fiyatların ardından bugün altın fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
Çeyrek altın fiyatları bugün 292 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının gram fiyatı ise 178 lirayı aşan fiyatı ile dikkat çekiyor. Cumhuriyet altını ise 1195 liradan satılıyor.
Altın fiyatları dün piyasayı nasıl kapattı?
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 178,90 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 178,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 178,90 liradan, bin 178 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 197 liradan, 163 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 167 liradan, bin 151 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 174 liradan, 577 liradan alınan Yarım Ziynet 587 liradan ve 288 liradan alınan Çeyrek Ziynet 293 liradan satıldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle