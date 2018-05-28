Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları son değerlerinin ardından vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Altın fiyatlarında en çok takip edilen iki ürün ise, çeyrek altın ve gram altın fiyatları. Hem hediyelik olarak hem de yatırım amacıyla piyasada en çok işlem gören altın olan bu iki tür vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Peki çeyrek altın ve gram altın fiyatları en son ne kadar oldu? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatları bugün 195 lira seviyesinde güne başladı. Bu fiyatların ardından çeyrek altın 321 lira seviyesinde, cumhuriyet altını ise 1318 liradan satılıyor.. Piyasalar açıldığında net rakamlar güncel şekilde haberimizde olacak..
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