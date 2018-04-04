Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri
Altın fiyatlarındaki artış piyasalarda dikkat çekiyor. Vatandaşlar merakla altın fiyatlarını araştırırken gün içinde anlık değişen fiyatlar dakika dakika takip ediliyor. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarındaki son değer
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,59 artışla 171,00 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 280,00 lira, Cumhuriyet altını 1.144,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,59 yükselişle 171,00 liradan işlem gördü.
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