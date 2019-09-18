Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram ve çeyrek altın fiyatında son durum
Altın fiyatlarına ilgi hafta ortasında da büyük bir merakla devam ediyor. Serbest piyasa işlemini sürdüren yatırımcılar, özellikle gram ve çeyrek altının güncel fiyatı için an be an altın piyasasını takip ediyor. Altının gramı, bugüne artışla başlamasının ardından saat 09.30 itibariyle 274 TL'den satışa sunuluyor. Peki, çeyrek altın ve cumhuriyet altın fiyatı ne kadar oldu?
Altın fiyatları, eylül ayında çeşitli merkez bankalarından gelen para politikasında gevşeme sinyalleri ve artan risk iştahı etkisiyle bir ayın en düşük düzeyine geriledi. Peki, 18 Eylül itibariyle altın fiyatları ne kadar oldu?
YARIM ALTIN: Alış 878,63 TL Satış 901,36 TL
GRAM ALTIN: Alış 274,60 TL Satış 274,64 TL
ÇEYREK ALTIN: Alış 440,69 TL Satış 450,68 TL
CUMHURİYET ALTINI: Alış 1.828,00 TL Satış 1.855,00 TL
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