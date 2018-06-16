Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın piyasalarında son durum

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
16.06.2018 - 10:40, Son Güncelleme:

Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın piyasalarında son durum

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Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın piyasalarında son durum

Altın fiyatları günün en çok merak edilen ve konuşulan konularından biri oldu. Özellikle düğün sezonunun açılmasıyla birlikte çeyrek altın fiyatları merakla araştırılmaya başlandı. Peki, çeyrek altın ne kadar? Altının gram fiyatı ne kadar oldu?

Altın fiyatlarının son durumu yeni haftanın ilk işlem günü öncesinde an be an araştırılıyor. Son kapanışta altının gram fiyatı, 2 haftalık zayıf seyrinin ardından yükselişe geçti. 5,5 aydır yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın yılbaşından bu yana yatırımcısına yaklaşık yüzde 22 getiri sağladı. Peki çeyrek altın en son ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarıyla ilgili detaylar!

Altın fiyatlarına yönelik araştırmalar bayramda da devam ediyor. Yatırımlarını akıllıca değerlendirmek isteyen vatandaşlar, hem serbest piyasadaki hem de Kapalıçarşı’daki altın fiyatlarını an be an takip ediyor. Özellikle altının gram ve çeyrek fiyatındaki dalgalanmalar dikkat çekiyor. 

Altının gram fiyatı, son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 1,67 oranında düştü. Çeyrek altının fiyatı ise yüzde 0,35 oranında yükseldi. Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 317,00 lira, Cumhuriyet altını 1.297,00 liradan satıldı. Peki serbest piyasada çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın ise 310,22 liradan alınırken 317,36 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?
Yarım altın da 618,50'dan alınırken 634,73 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?
Cumhuriyet altını ise 1275,00 liradan alınıp 1288,00 liradan alıcı buluyor.

GRAM ALTIN 220 LİRAYI GÖREBİLİR

Altının gram fiyatı, 2 haftalık zayıf seyrinin ardından yükselişe geçerek 11 Haziran haftasını yüzde 3,9 değer kazancıyla 193,8 liradan tamamladı. GCM Menkul Araştırma Uzmanı Enver Erkan, Altının ons fiyatında negatif senaryoda 1.260 dolar, pozitif senaryoda ise 1.365 doların görülebileceğini ifade eden Erkan, ons altın ve dolar kuru öngörüleri çerçevesinde altının gram fiyatının yıl sonunda 220 lirayı görebileceğini söyledi. 

 

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