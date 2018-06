Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın piyasalarında son durum

Altın fiyatlarının son durumu yeni haftanın ilk işlem günü öncesinde an be an araştırılıyor. Son kapanışta altının gram fiyatı, 2 haftalık zayıf seyrinin ardından yükselişe geçti. 5,5 aydır yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın yılbaşından bu yana yatırımcısına yaklaşık yüzde 22 getiri sağladı. Peki çeyrek altın en son ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarıyla ilgili detaylar!

Altın fiyatlarına yönelik araştırmalar bayramda da devam ediyor. Yatırımlarını akıllıca değerlendirmek isteyen vatandaşlar, hem serbest piyasadaki hem de Kapalıçarşı’daki altın fiyatlarını an be an takip ediyor. Özellikle altının gram ve çeyrek fiyatındaki dalgalanmalar dikkat çekiyor.

Altının gram fiyatı, son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 1,67 oranında düştü. Çeyrek altının fiyatı ise yüzde 0,35 oranında yükseldi. Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 317,00 lira, Cumhuriyet altını 1.297,00 liradan satıldı. Peki serbest piyasada çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 310,22 liradan alınırken 317,36 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 618,50'dan alınırken 634,73 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altını ise 1275,00 liradan alınıp 1288,00 liradan alıcı buluyor.

GRAM ALTIN 220 LİRAYI GÖREBİLİR

Altının gram fiyatı, 2 haftalık zayıf seyrinin ardından yükselişe geçerek 11 Haziran haftasını yüzde 3,9 değer kazancıyla 193,8 liradan tamamladı. GCM Menkul Araştırma Uzmanı Enver Erkan, Altının ons fiyatında negatif senaryoda 1.260 dolar, pozitif senaryoda ise 1.365 doların görülebileceğini ifade eden Erkan, ons altın ve dolar kuru öngörüleri çerçevesinde altının gram fiyatının yıl sonunda 220 lirayı görebileceğini söyledi.