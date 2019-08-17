Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatları hafta sonu hem hediyelik hem de yatırım amacıyla altın almak isteyen vatandaşların internette fiyat araştırması yaptığı önemli konular arasındaki yerini alıyor. Peki altın fiyatlarında son durum nedir? İşte piyasalarda yatırım altınlarının son durumu ve gram altın fiyatı.
Altının gram fiyatı bugün 271 lira seviyesinde işlem görüyor. Bu fiyatların ardından yatırım altınlarındaki fiyatlar geçtiğimiz haftaya bir birim değişti. Peki çeyrek altın ve cumhuriyet altınında son durum ne?
Çeyrek altın fiyatı bugün 442 lira seviyesinde işlem görürken, 432 liradan geri alınıyor.
Yarım altın fiyatı 885 liradan satılırken, 862 liradan bozduruluyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1824 liradan değer görürken, 1792 liradan geri alınıyor.
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