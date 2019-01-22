Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın ve Gram altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatları fiyatları günün en çok aranan konuları arasında yer almaya devam ederken, çeyrek altın ve gram altın gibi piyasada en çok talep gören altın türlerinde fiyatlar bir birim geriledi. Peki Altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı sabah saatlerinde 219 lira seviyesinde güne başladı. Bu değerin ardından çeyrek altın fiyatları 359 lira seviyesinde satılırken, 351 liradan geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 719 lira civarında işlem görürken, 701 lira seviyesinde bozduruluyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı ise 1480 lira olurken, 1458 liradan geri alınıyor.
Altın fiyatları dün ne kadardı?
Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 220,2 lira seviyesinde dengelendi. Cuma günü dolar kuru ve altın ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,01 azalışla 219,2 liradan tamamladı.
Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,46 primle 220,2 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 360 lira, Cumhuriyet altını da 1.473 liradan satılıyor.
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