Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında günün ilk değerleri
Altın fiyatlarının yükselen grafiği yatırım yapmak isteyenlerin dikkatini çekerken, ayrıca piyasalarda hediyelik olarak da ilgi gören çeyrek altın ve gram altın fiyatları merakla takip ediliyor. Peki Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte haftanın ilk gününde altın türlerinde ilk değerler
Altının gram fiyatı 9 Eylül Pazartesi günü 277 lira seviyesinde işlem görürken, bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının fiyatları da değişti..
Çeyrek altının satış fiyatı sabah saatlerinde 456 lira seviyesinde satılırken, 446 lira seviyesinde geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 912 lira seviyesinde işlem görürken, 889 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1875 liradan işlem görürken, 1847 liradan geri alınıyor.
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