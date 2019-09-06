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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
06.09.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları 6 yılın zirvesinden döndü

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları 6 yılın zirvesinden döndü

Altın fiyatlarına ilgi hafta başından bu yana devam ediyor. Özellikle düğün ve nişan organizasyonlarının gerçekleştiği hafta sonunun yaklaşmasıyla birlikte gram ve çeyrek altına ilgi büyük. Altın, ABD-Çin ticaret iyimserlikleri etkisiyle altı yılın zirvesinden geriledi. Peki, gram ve çeyrek altın ne kadar?

Bugüne yatay bir seyirde başlayan altının gram fiyatı 275,92 liradan satışa sunuluyor. Diğer altın fiyatlarında son durum ise şöyle:

Cumhuriyet Ata Lira: 1.863,00 Lira

Yarım altın: 905,07 lira

Çeyrek Ziynet: 452,54 lira

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Altın fiyatları 6 yılın zirvesinden döndü

Altın, ABD-Çin ticaret iyimserlikleri etkisiyle altı yılın zirvesinden geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 2.88 düşüşle 18.97 dolardan,

- altın, yüzde 1.85 düşüşle 1,531.4 dolardan,

- bakır, yüzde 1.66 artışla 2.637 dolardan,

- platin, yüzde 2.19 düşüşle 962.60 dolardan ve

- paladyum yüzde 0.50 düşüşle 1,543.2 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 277 liraya, çeyrek altın 443 liraya, Cumhuriyet altını da 1,829 liraya geriledi.

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