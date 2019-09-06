Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları 6 yılın zirvesinden döndü
Altın fiyatlarına ilgi hafta başından bu yana devam ediyor. Özellikle düğün ve nişan organizasyonlarının gerçekleştiği hafta sonunun yaklaşmasıyla birlikte gram ve çeyrek altına ilgi büyük. Altın, ABD-Çin ticaret iyimserlikleri etkisiyle altı yılın zirvesinden geriledi. Peki, gram ve çeyrek altın ne kadar?
Bugüne yatay bir seyirde başlayan altının gram fiyatı 275,92 liradan satışa sunuluyor. Diğer altın fiyatlarında son durum ise şöyle:
Cumhuriyet Ata Lira: 1.863,00 Lira
Yarım altın: 905,07 lira
Çeyrek Ziynet: 452,54 lira
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Altın fiyatları 6 yılın zirvesinden döndü
Altın, ABD-Çin ticaret iyimserlikleri etkisiyle altı yılın zirvesinden geriledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 2.88 düşüşle 18.97 dolardan,
- altın, yüzde 1.85 düşüşle 1,531.4 dolardan,
- bakır, yüzde 1.66 artışla 2.637 dolardan,
- platin, yüzde 2.19 düşüşle 962.60 dolardan ve
- paladyum yüzde 0.50 düşüşle 1,543.2 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 277 liraya, çeyrek altın 443 liraya, Cumhuriyet altını da 1,829 liraya geriledi.
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