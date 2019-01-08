Altın fiyatları bugün ne kadar? 8 Ocak gram ve çeyrek altın fiyatı
Altın fiyatlarına yönelik araştırmalar yeni günün ilk dakikalarından itibaren başladı. Uzmanlar, hafta başında yaptığı altın piyasası değerlendirmesinde bu hafta dolar kuru ve altının ons fiyatında gerilemeler yaşanabileceğini dile getirmişti. Peki, gram ve çeyrek altın yeni güne nasıl başladı? İşte, 8 Ocak altın fiyatları
Altının gram fiyatında bu hafta 217-223 lira bandının takip edileceğini belirten uzmanlar, "Gram altın, bu bandı aşağı ya da yukarı kırmadan yeni bir yönden bahsedemeyiz. Biz, olası gerilemelerde 207 lira seviyesinin yatırımcısına alım fırsatı sunacağını ve düşüşlerin kalıcı olmayacağını tahmin ediyoruz." Açıklamasında bulunmuştu.
222,59 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 222,64 liradan, bin 480 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 502, 713,40 liradan alınan Yarım Ziynet 731,91 liradan ve 357 liradan alınan Çeyrek Ziynet 365 liradan satılıyor.
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