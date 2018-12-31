Altın fiyatları bugün ne kadar? 31 Aralık gram ve çeyrek altın fiyatı
Yeni haftanın ilk işlem gününde en çok araştırılan konulardan biri altın fiyatlarının durumu oldu. Geçtiğimiz haftanın son gününde Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,74'lük artışla 216,60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,77'lik kazançla bin 447 liraya yükseldi. Peki, gram ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu?
Gram altın 217,51 TL'den alınırken, 217,60 TL'den satılıyor.
Çeyrek altın en çok tercih edilenler arasında yer alıyor ve 345,95 TL'den alınıp, 353,83 TL'den satılıyor.
Yarım altın 689,74 TL'den alınıyor, 707,66 TL satılıyor.
Cumhuriyet altınında ise alış fiyatı 1.433,00 TL, satış fiyatı 1.455,00 TL.
2019’DA GRAM ALTINDA REKOR BEKLENMİYOR
Yurt içinde en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan gram altın, 2018'de dolar kurundan bulduğu destekle tüm zamanların zirvesi olan 280 lirayı gördü. Gram altın, dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarının etkisiyle düşüşe geçmesine karşın yıllık bazda yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başardı.
Uzmanlar, gram altında 200-210 lira bandının alım için uygun seviyeler olduğunu belirterek, önemli bir gelişme yaşanmaması halinde 2019'da gram altında yeni rekorlar kırılmasının beklenmediğini kaydetti.
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