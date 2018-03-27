Altın fiyatları bugün ne kadar? 27 Mart Dolar ve çeyrek altında son durum

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Ekonomi
27.03.2018 - 11:22, Son Güncelleme:

Altın fiyatları bugün ne kadar? 27 Mart Dolar ve çeyrek altında son durum

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Altın fiyatları bugün ne kadar? 27 Mart Dolar ve çeyrek altında son durum

Yeni iş günün başlamasıyla birlikte vatandaşlar ve yatırımcılar, altın piyasalarındaki hareketleri ve son durumu merak edip öğrenmeye çalışıyor. 27 Mart'ta doların son durumunu merak eden vatandaşlar da konu hakkında son durumu merak edip araştırıyor. Peki, Altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını ne kadar oldu? Dolar ne kadar?

Geçtiğimiz hafta rekor üstüne rekor kıran altın hakkında piyasaların nabzını yoklamak ve güncel son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, 27 Mart altın fiyatlarını araştırıyor. Haftanın ikinci işlem gününün başlamasıyla birlikte dolarda son durum hakkında bilgi edinmek isteyen yatırımcılar da 27 Mart dolar piyasası hakkına sorgulamalarına devam ediyor. Peki 27 Mart'ta altın ve dolar ne kadar oldu? Çeyrek altın ve yarım altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadara satılıyor? İşte altın ve Dolar piyasalarında son durum...

Piyasalardaki güncel altın ve dolar fiyatları yatırımcılar tarafından yakında takip edilmeye devam ediyor. Yatırımcıların ve hediyelik satın almak isteyenlerin ilgiyle araştırdığı altın fiyatları, günü en çok merak edilen konularından biri oldu. Altın fiyatlarının yanında Dolar'daki son durum da sorgulanan konuların başında geliyor. İşte piyasalardaki en güncel altın ve Dolar fiyatları...

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Vatandaşların gerek yatırım gerek hediye amacıyla sıklıkla tercih ettiği ve son fiyat durumunu en çok merak ettiği çeyrek altın 283,03 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından bugün gram altının satış fiyatı 172,95 TL dolaylarında seyrediyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1.135 liradan alınıp 1.147 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü ola yarım altın ise 566,07 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Küresel ticaret savaşı endişelerinin hafiflemesi risk iştahını canlandırsa da Türk Lirası'nda değer kaybı eğilimi sürüyor. Dolar kuru şu dakikalarda 3.96 TL seviyesinde bulunuyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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