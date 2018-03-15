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Altın fiyatları bugün ne kadar? 15 Mart çeyrek ve gram altın fiyatı

Hürriyet Haber
15.03.2018 - 10:12 | Son Güncelleme:

Yeni günün başlamasıyla birlikte güncel altın fiyatlarını merak eden vatandaşlar ve yatırımcılar, 15 Mart altın fiyatları hakkında araştırma yapmaya başladı. Dün altının gram fiyatının güne düşüşle başlamasının ardından bugün gram altın 165,45 lira seviyelerinde seyrediyor. Altın fiyatları, fikir sahibi olmak isteyen kişiler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Peki 15 Mart'ta güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ve yarım altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadara satılıyor?

Altın fiyatları 15 Mart Perşembe gününe yükseliş trendiyle başladı. Altın almak isteyen ya da altın bozdurmak isteyenler vatandaşlar, altın piyasasındaki son durumları öğrenmek istiyor. Peki, Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar? İşte Piyasalardan 15 Mart gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler...

Altın fiyatları yatırımcılar ve yatırım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. İşte altın fiyatları hakkında en güncel bilgiler...

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Vatandaşların en çok tercih ettiği altın türlerinden olan çeyrek altın, yatırımcısının yüzünü güldürüyor. 15 Mart günü çeyrek altının satış fiyatı 269.76 TL

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Gram altının satış fiyatı ise sabah saatlerinin beri 165,53 TL dolaylarında seyrediyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1089 liradan alınıp 1.099 liradan alıcı buluyor.

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Etiketler: Çeyrek altın ne kadar , 15 Mart altın fiyatları
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