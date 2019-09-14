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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
14.09.2019 - 09:45, Son Güncelleme:

Altın fiyatları bugün ne kadar? 14 Eylül cumartesi altın fiyatları

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Altın fiyatları bugün ne kadar? 14 Eylül cumartesi altın fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusu hem yatırım için altın almak isteyenler tarafından hem de hediyelik olarak altın hediye etmek isteyen kişiler tarafından merakla takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında değişen değerin ardından yatırım altınlarında fiyatlar değişti. Peki Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı 14 Eylül cumartesi günü 272 lira seviyesinde işlem görürken, bu değerin ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları da düne göre değişiklik gösteriyor.

Gram altın fiyatı: 272.13 alış - 272.18 satış
Çeyrek altın fiyatı: 434 alış - 447 satış
Yarım altın fiyatları: 872 aış - 895 satış
Cumhuriyet altın fiyatları: 1818 alış - 1845 satış
22 ayar bilezik gram fiyatı: 249 alış - 251 satış

ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?

Altının gramı, artışla başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazanarak 278 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 453 lira, Cumhuriyet altını 1.854 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 1.502,1 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika faizi kararlarının altın fiyatları üzerinde etkili olacağını, piyasa beklentileri üzerindeki parasal genişlemenin ve sözle yönlendirmenin altının ons fiyatını destekleyebileceğini söyledi.

ABD ile Çin arasında yaşanan gelişmelerin görece belirsizlikleri azalttığını ve küresel piyasalarda olumlu havanın etkili olduğunu ifade eden analistler, ABD ve İran'dan gelen açıklamaların da jeopolitik riskleri azaltıcı etkiler taşıdığını kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB faiz kararı ile TCMB haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi sanayi üretimi, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi ve haftalık işsizlik başvuru verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.490 dolar seviyesinin destek, 1.525 doların direnç olarak güçlendiğini söyledi.

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