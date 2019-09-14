Altın fiyatları bugün ne kadar? 14 Eylül cumartesi altın fiyatları
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusu hem yatırım için altın almak isteyenler tarafından hem de hediyelik olarak altın hediye etmek isteyen kişiler tarafından merakla takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında değişen değerin ardından yatırım altınlarında fiyatlar değişti. Peki Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı 14 Eylül cumartesi günü 272 lira seviyesinde işlem görürken, bu değerin ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları da düne göre değişiklik gösteriyor.
Gram altın fiyatı: 272.13 alış - 272.18 satış
Çeyrek altın fiyatı: 434 alış - 447 satış
Yarım altın fiyatları: 872 aış - 895 satış
Cumhuriyet altın fiyatları: 1818 alış - 1845 satış
22 ayar bilezik gram fiyatı: 249 alış - 251 satış
ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?
Altının gramı, artışla başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazanarak 278 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 453 lira, Cumhuriyet altını 1.854 liradan satılıyor.
Altının onsu, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 1.502,1 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika faizi kararlarının altın fiyatları üzerinde etkili olacağını, piyasa beklentileri üzerindeki parasal genişlemenin ve sözle yönlendirmenin altının ons fiyatını destekleyebileceğini söyledi.
ABD ile Çin arasında yaşanan gelişmelerin görece belirsizlikleri azalttığını ve küresel piyasalarda olumlu havanın etkili olduğunu ifade eden analistler, ABD ve İran'dan gelen açıklamaların da jeopolitik riskleri azaltıcı etkiler taşıdığını kaydetti.
Analistler, bugün yurt içinde TCMB faiz kararı ile TCMB haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi sanayi üretimi, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi ve haftalık işsizlik başvuru verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.490 dolar seviyesinin destek, 1.525 doların direnç olarak güçlendiğini söyledi.
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