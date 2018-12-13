Altın fiyatları bugün ne kadar? 13 Aralık tarihli altın fiyatları
Altın piyasası hafta başından bu yana ilgi görmeye devam ediyor. Hem yatırım amaçlı hem özel günler için gram ve çeyrek altın alacak olan vatandaşlar, ‘altın fiyatları bugün ne kadar?’ sorusuna sık sık yanıt arıyor. İşte, 13 Aralık tarihli altın fiyatları
13 Aralık 2018 sabahında gram altın fiyatı 214 lira seviyesinde yer alıyor. Spot piyasada çeyrek altın 351, yarım altın 702 lira ve cumhuriyet altını 1442 liradan alıcı buluyor.
ALTIN FİYATLARI DÜN NE KADARDI?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,46 azalışla 214,20 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 350 lira, Cumhuriyet altını 1.431,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,46 azalışla 214,20 liradan işlem gördü.
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