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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
10.05.2019 - 10:04, Son Güncelleme:

Altın fiyatları bugün ne kadar? 10 Mayıs tarihli gram ve çeyrek altın fiyatları

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Altın fiyatları bugün ne kadar? 10 Mayıs tarihli gram ve çeyrek altın fiyatları

Dün dolar kurundan bulduğu destekle haftanın en yüksek seviyesine ulaşan gram altın fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,38 primle 255,6 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başladı. Peki, gram ve çeyrek altın ne kadar?

Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,15 düşüşle 252,6 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 419 lira, Cumhuriyet altını 1.706 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,11 artışla 1.284,70 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Uzmanlar, ticaret müzakereleri, Asya ekonomilerine dair endişelerin artması ve İran ile Avrupa ve Amerika arasında yaşanan gerilimin altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini ifade etti.

Yurt içinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) aldığı tedbirlerle dolar kurunun gerilediğini ifade eden Uzmanlar, "Ancak yükselişin devam edebileceğini öngörüyoruz. Bu durumda altının gram fiyatının da oynaklık gösterebilir, bugün altının ons fiyatının 1.280-1.288 dolar bandında hareket etmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

 

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