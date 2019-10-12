Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Gram altın kaç TL'den satılıyor?
Altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından aranan konular arasındaki yerini alırken, hafta sonu hem hediyelik olarak hem de yatırım amacı ile altın alan vatandaşların özellikle yatırım altın fiyatlarını merak ettiği görülüyor. Peki piyasalardaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın fiyatları bugün 281 liradan işlem görürken bu değerin ardından diğer yatırım altınlarındaki fiyatlar da değişti. Peki altın fiyatlarında son durum nedir?
Çeyrek altının satış fiyatı bugün 455 liradan işlem görürken, 445 liradan geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 911 liradan işlem görürken, 888 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1879 liradan işlem görürken, 1851 liradan geri alınıyor.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 257 liradan satılırken, gramı 253 liradan geri alınıyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle