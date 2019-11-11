Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Gram altın kaç TL?
Altın fiyatları bugün ne kadar sorusunun cevabı merak edilirken, geçtiğimiz haftaya göre bir birim artan fiyatlar yatırım altınlarındaki son değeri de değiştirdi. Peki piyasada en çok talep gören tür olan çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum ne? İşte altın piyasasında değişen fiyatlar..
Altının gram satış fiyatı 271 lira seviyesinde işlem görürken, bu değerin ardından yatırım altınlarında da fiyatlar değişti.
Çeyrek altının satış fiyatı 443 olurken, 433 liradan alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 886 olurken, 864 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1823 liradan satılırken, 1796 liradan geri alınıyor.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 248.50 olurken, 246 liradan geri alınıyor.
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