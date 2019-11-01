Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Gram altın kaç TL?
Altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu internette aranan konular arasında yerini alıyor. Yatırım altınlarındaki son değer merak edilirken, çeyrek altın ve gram altın gibi en popüler altın türleri geçtiğimiz güne fiyatlarında bir birim değişikliğe uğradı. Peki Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Gram altın kaç TL?
Altının gram fiyatı bugün 277 lira seviyesinde işlem görürken çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının fiyatları da bu değerin ardından değişti.
Çeyrek altının satış fiyatı 454 lira olurken, 444 liradan geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 909 liradan işlem görürken, 886 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1871 lira olurken, 1843 liradan geri alınıyor.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 254.50 lira olurken, 252.50 liradan geri alınıyor.
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