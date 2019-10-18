Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Gram altın kaç TL?
Altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merakla takip edilirken, çeyrek altın ve gram altın fiyatları öne çıkan ürünler arasında. Altının gram fiyatında bir birim değişim yaşandı. Peki bugün 1 gram altın kaç TL'den satılıyor? İşte altın piyasasındaki son durum
Altının gram satış fiyatı bugün 278 lira seviyesinde işlem görüyor. Bu değerin ardından yatırım altınlarının da fiyatı değişti. Peki çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarında son durum ne?
Çeyrek altının satış fiyatı 460 liradan satılırken, 454 liradan geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 920 liradan işlem görürken, 897 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1889 liradan işlem görürken, 1861 liradan geri alınıyor.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 256.72 liradan satılırken, 256.52 liradan geri alınıyor.
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