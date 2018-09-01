Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Eylül Çeyrek altın ve gram altın fiyatları
Altın fiyatlarını takip eden vatandaşlarımız hem hediyelik olarak hem de yatırım amacıyla alınan çeyrek altın ve gram altın fiyatlarını araştırıyorlar. İnternette en çok aranan konular arasındaki yerini alan çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün bir birim değer kaybetti. Peki altın fiyatlarındaki son durum ne? İşte altın piyasasındaki son gelişmeler ve değerler
Altın fiyatlarının gramı bugün 253 liradan işlem görüyor.
Çeyrek altın fiyatları 412 liradan satılırken, 403 liradan geri alınıyor. 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı bugün 234 liradan satılıyor ve 227 liradan geri bozdurulabiliyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı ise 1680 lira. Cumhuriyet altını 1.660 liradan geri alınıyor.
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