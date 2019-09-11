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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
11.09.2019 - 09:29, Son Güncelleme:

Altın fiyatları bugün kaç lira? 11 Eylül Çeyrek altın, gram altın ve 22 ayar bilezik fiyatları

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Altın fiyatları bugün kaç lira? 11 Eylül Çeyrek altın, gram altın ve 22 ayar bilezik fiyatları

Altının gram fiyatı bugün ne kadar sorusu altın yatırımı yapmak isteyen veya elinde altın yatırımı bulunan vatandaşlar tarafından merakla takip edilirken, Geçtiğimiz günlere oranla altın fiyatlarında bir birim düşüş yaşandı. Peki altın piyasasındaki son değerin ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 11 Eylül Çeyrek altın, gram altın ve 22 ayar bilezik fiyatları

Altının gram satış fiyatı 11 Eylül sabah saatleri itibari ile 277 lira seviyesinde işlem görüyor. Bu fiyatların ardından yatırım altınlarının satış fiyatlarında da değişiklik meydana geldi Peki çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Çeyrek altının satış fiyatı 454 lira olurken, bozdurma fiyatı 444 lira civarında işlem görüyor.

Yarım altın satış fiyatı 909 lira seviyesinde işlem görürken, 886 lira seviyesinde geri alınıyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 1874 lira olurken, 1846 liradan geri alınıyor.

22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 254 lira olurken, 252 liradan geri alınıyor

Dün, altının ons fiyatındaki gerilemeye karşılık dolar/TL'deki artışa paralel yüzde 0,2 değer kazanan gram altın, günü 277,2 liradan tamamladı.

Altının gramı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,3 değer kaybederek 276,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 455 lira, Cumhuriyet altını 1.856 liradan satılıyor.

Altının onsu ise bugün önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kaybıyla 1.492,5 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, iki hafta boyunca merkez bankaları para politikası toplantılarının takip edileceğini belirterek, merkez bankalarının kararlarının altın fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti. Bu hafta 12 Eylül Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası, gelecek hafta da ABD, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının toplantıları yatırımcıların odağında olacak. Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerinin ekimde yeniden başlayacak olmasının, küresel piyasalarda risk algısının azalmasına sebep olduğunu ifade eden analistler, bugün, yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik oranı ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini bildirdi. Analistler, teknik açıdan ons altında 1.490 doların destek, 1.525 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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