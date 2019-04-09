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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
09.04.2019 - 07:05, Son Güncelleme:

Altın fiyatları yeni güne nasıl başladı? Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar?

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Altın fiyatları yeni güne nasıl başladı? Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik haftanın ikinci gününde de devam ediyor. 8 Nisan tarihli kapanışta serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 237 lira oldu. Uzmanlar, bu hafta konuyla ilgili gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etmişti. Peki, altın fiyatları yeni güne nasıl başladı? Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar?

Anlık olarak altın fiyatları konusunda takip işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar, internet üzerinden güncel bilgiler konusunda araştırmalarını gerçekleştiriyor. Önceki günü 237 lira seviyelerinde tamamlayan altın fiyatları, güne ufak değişimlerle merhaba dedi. 

Altın fiyatlarının güncel durumu haftanın ikinci gününde de büyük bir merakla takip ediliyor. ABD ile Çinli yetkililer arasında yürütülen ticaret müzakerelerinin olumlu geçtiğine dair açıklamaların geçen hafta altın fiyatlarını baskıladığını belirten uzmanlar, bu hafta konuyla ilgili gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etmişti. 

9 Nisan 2019 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 379,86 lira, satış fiyatı ise 388,80 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altın alış fiyatı 236,70 lira, satış fiyatı ise 236,75 liradan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI DÜN NE KADARDI?

Geçen haftanın son işlem gününde pozitif seyreden gram altın, günü önceki kapanışa göre 0,51 artışla 233,6 liradan tamamlamıştı. İç ve dış politikadan doğrudan etkilenen altının gram fiyatı, haftaya ise yükselişle başladı. Peki, gram ve çeyrek altın en son ne kadar oldu? 9 Nisan altın fiyatlarını derledik:

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 237 lira oldu.

1.583 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 1.599 liradan,

215 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 217 liradan,

769 liradan alınan Yarım Ziynet 784 liradan ve

384 liradan alınan Çeyrek Ziynet 392 liradan satılıyor.

 

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