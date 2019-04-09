Altın fiyatları yeni güne nasıl başladı? Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar?
Altın fiyatlarındaki hareketlilik haftanın ikinci gününde de devam ediyor. 8 Nisan tarihli kapanışta serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 237 lira oldu. Uzmanlar, bu hafta konuyla ilgili gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etmişti. Peki, altın fiyatları yeni güne nasıl başladı? Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar?
Anlık olarak altın fiyatları konusunda takip işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar, internet üzerinden güncel bilgiler konusunda araştırmalarını gerçekleştiriyor. Önceki günü 237 lira seviyelerinde tamamlayan altın fiyatları, güne ufak değişimlerle merhaba dedi.
Altın fiyatlarının güncel durumu haftanın ikinci gününde de büyük bir merakla takip ediliyor. ABD ile Çinli yetkililer arasında yürütülen ticaret müzakerelerinin olumlu geçtiğine dair açıklamaların geçen hafta altın fiyatlarını baskıladığını belirten uzmanlar, bu hafta konuyla ilgili gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etmişti.
9 Nisan 2019 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 379,86 lira, satış fiyatı ise 388,80 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altın alış fiyatı 236,70 lira, satış fiyatı ise 236,75 liradan işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARI DÜN NE KADARDI?
Geçen haftanın son işlem gününde pozitif seyreden gram altın, günü önceki kapanışa göre 0,51 artışla 233,6 liradan tamamlamıştı. İç ve dış politikadan doğrudan etkilenen altının gram fiyatı, haftaya ise yükselişle başladı. Peki, gram ve çeyrek altın en son ne kadar oldu? 9 Nisan altın fiyatlarını derledik:
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 237 lira oldu.
1.583 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 1.599 liradan,
215 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 217 liradan,
769 liradan alınan Yarım Ziynet 784 liradan ve
384 liradan alınan Çeyrek Ziynet 392 liradan satılıyor.
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