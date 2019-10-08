Altın fiyatları bugün (8 Ekim) ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altında son durum
Altın fiyatları haftanın başından bu yana yatırımcısı tarafından büyük ilgi görüyor. Özellikle yatırım yapacakların öncelikli tercihi olan gram ve çeyrek altındaki değişimler sıklıkla takip ediliyor. Peki, gram ve çeyrek altın yeni güne nasıl başladı? Altın fiyatlarının alış ve satış fiyatı ne kadar? İşte, gram ve çeyrek altında son durum
Altın fiyatlarının 8 Ekim tarihli alış ve satış fiyatlarını derledik. Altın fiyatlarını takip etmek için sayfanın sonundaki linke tıklayıp anlık değişimleri görüntüleyebilirsiniz.
280,30 TL'den alınan altının gram fiyatı 280,35 liradan satılıyor.
Çeyrek altının satış fiyatı 455,30 liradan işlem görürken, 445,21 liradan geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 910 liradan işlem görürken, 887 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satışı bugün 1867 liradan olurken, 1839 liradan bozduruluyor.
7 EKİM TARİHLİ KAPANIŞ FİYATLARI
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 277,70 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 277,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 277,70 liradan, bin 829 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 850 liradan, 253 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 257 liradan, bin 787 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 807 liradan, 894 liradan alınan Yarım Ziynet 903 liradan ve 447 liradan alınan Çeyrek Ziynet 452 liradan satıldı.
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