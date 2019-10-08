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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
08.10.2019 - 08:59, Son Güncelleme:

Altın fiyatları bugün (8 Ekim) ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altında son durum

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Altın fiyatları bugün (8 Ekim) ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altında son durum

Altın fiyatları haftanın başından bu yana yatırımcısı tarafından büyük ilgi görüyor. Özellikle yatırım yapacakların öncelikli tercihi olan gram ve çeyrek altındaki değişimler sıklıkla takip ediliyor. Peki, gram ve çeyrek altın yeni güne nasıl başladı? Altın fiyatlarının alış ve satış fiyatı ne kadar? İşte, gram ve çeyrek altında son durum

Altın fiyatlarının 8 Ekim tarihli alış ve satış fiyatlarını derledik. Altın fiyatlarını takip etmek için sayfanın sonundaki linke tıklayıp anlık değişimleri görüntüleyebilirsiniz.

280,30 TL'den alınan altının gram fiyatı 280,35 liradan satılıyor.

Çeyrek altının satış fiyatı 455,30 liradan işlem görürken, 445,21 liradan geri alınıyor.

Yarım altının satış fiyatı 910 liradan işlem görürken, 887 liradan geri alınıyor.

Cumhuriyet altının satışı bugün 1867 liradan olurken, 1839 liradan bozduruluyor.

7 EKİM TARİHLİ KAPANIŞ FİYATLARI

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 277,70 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 277,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 277,70 liradan, bin 829 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 850 liradan, 253 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 257 liradan, bin 787 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 807 liradan, 894 liradan alınan Yarım Ziynet 903 liradan ve 447 liradan alınan Çeyrek Ziynet 452 liradan satıldı.

 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

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