Altın fiyatları bugün (4 Eylül) ne kadar oldu? Güncel gram ve çeyrek altın fiyatı
Altın fiyatlarına ilgi hafta ortasında da devam ediyor. Altının gram fiyatı, geçtiğimiz haftadan bu yana yükseliş trendini sürdürürken yeni güne düşüşle başladı. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte, güncel gram ve çeyrek altın fiyatı
284,28 TL’den alınan gram altın 283,20 TL’den, 455,50 TL’den alınan çeyrek altın 465,81 TL’den, 1.888,00 TL’den alınan cumhuriyet altını 1.916,00 TL’den satılıyor
Analistler, ticaret müzakerelerine dair endişeler, Brexit belirsizliği, İran ve Suriye kaynaklı jeopolitik riskler gibi gelişmelerin gündemde kalmaya devam ettiğini belirterek, bu durumun güvenli liman olarak görülen varlıkların yatırımcıların portföyündeki ağırlığının artmasına yol açtığını söyledi.
Gram altın için 290 liranın kuvvetli direnç konumunda bulunduğunu aktaran analistler, 280,5 liranın ise destek olarak takip edileceğini bildirdi.
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