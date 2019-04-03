Altın fiyatları bugün (3 Nisan) ne kadar? İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatı
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 230,5 lira seviyesinde dengelendi. Gün sonunda 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 231,40 lira oldu. Peki, gram altın yeni güne nasıl başladı? İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatı
Altın piyasasını değerlendiren uzmanlar, teknik açıdan altının gram fiyatında 229 liranın destek, 232 liranın direnç konumunda olduğunu belirten uzmanlar, altının ons fiyatında 1.280 doların destek, 1.300 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirmişti. Peki, çeyrek altın fiyatı hafta ortasına nasıl başladı? İşte 3 Nisan tarihli altın fiyatları...
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 377,00 lira, Cumhuriyet altını 1.545,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,17 yükselişle 231,40 liradan işlem gördü.
ALTIN FİYATI DÜN NE KADARDI?
İstanbul Kapalıçarşı'da 231,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 231,40 liradan, bin 524 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 545 liradan, 211 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 215 liradan, bin 489 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 509 liradan, 744 liradan alınan Yarım Ziynet 754 liradan ve 372 liradan alınan Çeyrek Ziynet 377 liradan satıldı.
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