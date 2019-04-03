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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
03.04.2019 - 07:29, Son Güncelleme:

Altın fiyatları bugün (3 Nisan) ne kadar? İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatı

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Altın fiyatları bugün (3 Nisan) ne kadar? İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatı

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 230,5 lira seviyesinde dengelendi. Gün sonunda 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 231,40 lira oldu. Peki, gram altın yeni güne nasıl başladı? İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatı

 Altın piyasasını değerlendiren uzmanlar, teknik açıdan altının gram fiyatında 229 liranın destek, 232 liranın direnç konumunda olduğunu belirten uzmanlar, altının ons fiyatında 1.280 doların destek, 1.300 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirmişti. Peki, çeyrek altın fiyatı hafta ortasına nasıl başladı? İşte 3 Nisan tarihli altın fiyatları...

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 377,00 lira, Cumhuriyet altını 1.545,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,17 yükselişle 231,40 liradan işlem gördü.

ALTIN FİYATI DÜN NE KADARDI?

İstanbul Kapalıçarşı'da 231,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 231,40 liradan, bin 524 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 545 liradan, 211 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 215 liradan, bin 489 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 509 liradan, 744 liradan alınan Yarım Ziynet 754 liradan ve 372 liradan alınan Çeyrek Ziynet 377 liradan satıldı.

 

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