Altın fiyatları bugün (23 Ocak) ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altında son durum
Altın fiyatlarına yönelik araştırmalar sabahın ilk dakikalarından itibaren başladı. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı dün kapanışta 221,20 TL’ydi. Peki, altın fiyatları yeni güne nasıl başladı? Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Gram altın fiyatı, 23 Ocak 2019 sabahında 220,83 lira seviyesinde yer alıyor.
Spot piyasada çeyrek altın 360,89 lira, yarım altın 721,79 cumhuriyet altını ise 1487 liradan alıcı buluyor.
23 OCAK’TA ALTIN FİYATLARI
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 221,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 221 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 221,20 liradan, bin 456 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 477 liradan, 201,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 205,50 liradan, bin 423 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 443 liradan, 712 liradan alınan Yarım Ziynet 722 liradan ve 356 liradan alınan Çeyrek Ziynet 361 liradan satılıyor.
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