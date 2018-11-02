Altın fiyatları haftanın kapanışında ne kadar oldu? 2 Kasım çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatları haftanın kapanışıyla birlikte döviz işlemlerini takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,09 azalışla 215,30 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 351,00 lira, Cumhuriyet altını 1.439,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,09 düşüşle 215,30 liradan işlem gördü.
Piyasalarda en çok gram ve çeyrek seçenekleri ile tercih edilen altın fiyatları, akşam saatlerine doğru son fiyatları ile merak konusu oldu. 215 liradan alış fiyatına sahip olan altın fiyatları, çeyrek seçeneğinde 259 liradan seyrediyor. Güne artışla başlamasının ardından, gün sonuna doğru düşüş eğilimi gösteren altın fiyatları, birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Dün, 217,7-222,3 lira bandında işlem gören gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 primle 218,5 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 16.03 itibarıyla 216-217 lira bandında seyrediyor. Çeyrek altın 355 lira, Cumhuriyet altını da 1.458 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.233,60 dolardan işlem görüyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD-Çin arasındaki ticaret savaşları endişesiyle baskı altında olan ons altının, dün ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ile adil bir anlaşma şanslarının olduğunu söylemesiyle yükseldiğini kaydetti.
Trump’ın açıklamasından sonra doların küresel piyasalarda değer kaybettiğini ifade eden Memiş, gerileyen doların ons altında yükselişlere neden olduğunu söyledi.
Memiş, yurt içinde dün gram altının 220 lira liranın üzerini gördüğünü ancak bu seviyelerde kalıcı olamadığını belirterek, "Altının ons fiyatından aldığı destekle yükselen gram altın, yurt içinde dolar kurunun değer kaybetmesiyle tekrar geriledi. Altının gram fiyatında 217 lirayı destek, 227 lirayı ise direnç seviyesi olarak takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
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