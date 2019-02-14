Altın fiyatları bugün (14 Şubat) ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatı
Altın fiyatları ne kadar oldu? sorusuna yanıt erken saatlerden itibaren başladı. Hem alıcısı hem de satıcısı altın fiyatlarında son durumu merak ediyor. Dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, dün 221-222 lira arasında seyrediyordu. İşte, güncel gram ve çeyrek altın fiyatı
Altının gram fiyatı sabah saatlerinde 222,47 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altının satış fiyatı 362,24 lira civarında olurken, çeyrek altın bozdurmak isteyenler 354,25 liradan altınlarını bozdurabiliyorlar..
Yarım altın alış fiyatı 706,29 lira civarında seyrederken, satış fiyatı ise 724,48 lira seviyesinde.
Cumhuriyet altının alış fiyatı, 1.465,00 liradan işlem görürken, 1.487,00 liradan satışa sunuluyor.
13 ŞUBAT KAPANIŞ FİYATLARI
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 221,80 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 221,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 221,80 liradan, bin 460 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 481 liradan, 202 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 206 liradan, bin 427 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 447 liradan, 714 liradan alınan Yarım Ziynet 724 liradan ve 357 liradan alınan Çeyrek Ziynet 362 liradan satıldı.
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