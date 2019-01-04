Altın fiyatları bu sabah nasıl seyrediyor? Altın fiyatlarında son durum
Önceki gece gösterdiği anlık refleksle 240 lira civarlarına yükseliş gösteren ve ardından normal seyrine dönen altın fiyatlarında anlık fiyatlama merak konusu olmaya devam ediyor. Altın fiyatlarının güne hangi seviyede başladığını merak eden kişi, internet üzerinden araştırmalarına başladı. İşte, 4 Ocak Cuma gününe dair gram ve çeyrek altın fiyatlarında ilk veriler
Altın fiyatları, haftanın son iş gününün ilk saatlerine 226 lira seviyelerinde başladı. Dünkü kapanış verilerine yakın bir seyirle güne başlayan altın fiyatları, çeyrek altına ise 374 lira olarak yansıdı. İşte, günün altın fiyatları hakkında bazı bilgiler
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Haftanın son iş gününün ilk saatlerinde alınan verilere göre altın fiyatları gram, altın, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet seçenekleriyle piyasalarda şu fiyatlarla yer aldı;
Çeyrek altın 4 Ocak Cuma günü, 366 TL’den alınıp, 374 TL’den satılıyor.
Gram altın ise 224 TL’den alınırken 226 TL’den satışa sunuluyor.
Yatırım için tercih edilen altınlardan olan Cumhuriyet altını 1.510,00 TL’den alınırken, 1.525.00 TL’den satılıyor.
Yarım altın ise 733 TL’den alınıyor ve 748 TL’den satılıyor.
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