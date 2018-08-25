Altın fiyatları bayram sonrasında ne kadar oldu? İşte çeyrek altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatlarını bugün takip eden vatandaşlar özellikle çeyrek altın fiyatlarının bayram sonrasında ne kadar olduğunu merak ediyorlar. Peki piyasalarda bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum ve altın piyasasındaki son değerler
Altın fiyatları bugün 233 liralık gram fiyatı ile işlem görürken, özellikle düğünlerde hediyelik olarak tercih edilen veya yatırım amacıyla takip edilen çeyrek altın fiyatları da en çok ilgi gören altın türleri arasındaki yerini alıyor.
Çeyrek altın fiyatları bugün 375 liradan satılırken, 365 liradan geri alınıyor.
22 ayar gram satış fiyatı 213 liradan işlem görürken, 203 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1540 lira olurken, 1520 liradan geri alınıyor
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