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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
28.02.2019 - 08:11, Son Güncelleme:

Altın fiyatları ayın son gününe nasıl başladı?

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Altın fiyatları ayın son gününe nasıl başladı?

Altın fiyatları, önceki güne göre güne yatay seyirle başladı. Dün, düşüşle güne merhaba diyen altın fiyatları, 28 Şubat Perşembe günü ise yatay hareketlerini sürdürüyor. 372 lira seviyesinde güne başlayan çeyrek altın fiyatları, günün ilk saatlerinde merak konusu oldu. İşte, anlık altın fiyatları hakkında bazı bilgiler

Altın fiyatları güne yatay seviyeyle merhaba dedi. Alım ya da satım işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların sorguladığı altın fiyatları, ayın son gününde 225 lira seviyesinden güne başlangıç yaptı. İşte, en güncel ve anlık altın fiyatları bilgisi

ALTIN FİYATLARI 28 ŞUBAT PERŞEMBE GÜNÜ NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları, alım ve satım yapmak isteyenlerin gözdeleri arasında yer alıyor. Piyasalardan alınan son verilere göre;

Gram altın 223 lira alış, 225 lira satış,
Çeyrek altın 365 lira alış, 372 lira satış,
Yarım altın 730 lira alış, 745 lira satış,
Cumhuriyet altını 1504 lira alış, 1519 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

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