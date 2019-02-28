Altın fiyatları ayın son gününe nasıl başladı?
Altın fiyatları, önceki güne göre güne yatay seyirle başladı. Dün, düşüşle güne merhaba diyen altın fiyatları, 28 Şubat Perşembe günü ise yatay hareketlerini sürdürüyor. 372 lira seviyesinde güne başlayan çeyrek altın fiyatları, günün ilk saatlerinde merak konusu oldu. İşte, anlık altın fiyatları hakkında bazı bilgiler
Altın fiyatları güne yatay seviyeyle merhaba dedi. Alım ya da satım işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların sorguladığı altın fiyatları, ayın son gününde 225 lira seviyesinden güne başlangıç yaptı. İşte, en güncel ve anlık altın fiyatları bilgisi
ALTIN FİYATLARI 28 ŞUBAT PERŞEMBE GÜNÜ NE KADAR OLDU?
Altın fiyatları, alım ve satım yapmak isteyenlerin gözdeleri arasında yer alıyor. Piyasalardan alınan son verilere göre;
Gram altın 223 lira alış, 225 lira satış,
Çeyrek altın 365 lira alış, 372 lira satış,
Yarım altın 730 lira alış, 745 lira satış,
Cumhuriyet altını 1504 lira alış, 1519 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
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