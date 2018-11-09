Altın fiyatları 9 Kasım Cuma sabahı ne kadar oldu?
Altın fiyatları haftanın son iş gününde yatırım ya da alım satım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Sabahın ilk saatlerinde 214 liradan işlem gören gram altın fiyatlarındaki seyir, çeyrek ve gram altın seçeneklerinde de paralel ilerledi. Peki, altın fiyatları 9 Kasım Cuma günü ne kadar oldu? İşte, piyasalardan güncel altın fiyatları
Altın fiyatları, sabahın ilk saatlerinde gram seçeneğinde 214 liradan alıcı buldu. Son 1 haftalık ortalamanın altında seyreden altın fiyatlarında gram seçeneğinin dışında çeyrek ve yarım altın fiyatları da merak konusu oldu. İşte, günün altın fiyatları bilgisi
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Düğün sezonunun devam etmesi dolayısıyla en çok değer kazanan ve merak edilen altın türü çeyrek altın oldu. 09 Kasım 2018 Cuma günü çeyrek altın 354 TL'den satılıyor.
GRAM ALTIN KAÇ LİRA?
Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 214 TL dolaylarında seyrediyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.428 liradan alınıp 1.442 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 708 TL'den işlem görmeye devam ediyor.
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