Altın fiyatları 8 Kasım'da ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatlarının güncel durumuna yönelik araştırmalar yeni günün ilk saatlerinden itibaren hız kesmeden devam ediyor. Son günlerde dış politikadaki gelişmeler nedeniyle fiyatı merak edilen altının ne kadardan işlem gördüğünü öğrenmek isteyen vatandaşlar, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?
Altın piyasalarındaki son durumu ve önemli gelişmeleri an be an takip eden yatırımcılar, güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son duruma dair bilgi almak adına sorgulamalarına ivme kazandırdı. Özellikle çeyrek altındaki son durum yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte, piyasalardan 8 Kasım güncel altın fiyatı bilgisi...
Sabah saatlerinden itibaren yükseliş trendinde olan altının gramı 211,80 lira seviyelerinde işlem görüyor. Yatırımcıların gözdesi çeyrek altın ise 346,99 liradan satılıyor. Fiyatı merak edilen bir diğer altın türü ise Cumhuriyet altını oldu. Cumhuriyet altını bugün piyasalarda 1.428 liradan satışa sunuluyor.
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